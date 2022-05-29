Вооруженные Силы активно уничтожают русских офицеров, пришедших воевать против украинского народа. Министерство обороны России официально не подтверждало ликвидацию полковника Владимира Иванова. Однако журналистам удалось обнаружить доказательства его смерти.

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Первым об уничтожении полковника сообщил российский пропагандист Евгений Поддубный. Тот вышел с портретом Иванова на акцию "бессмертный полк". По его словам, Иванов гордился, что он – "русский офицер".

Пропагандист Поддубный с портретом Иванова / Скриншот телеграмм Украина без цензуры

Как удалось выяснить журналистам в реестре наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов был уничтожен еще 25 марта. Его смерть официально подтвердили 30 марта. Местом прописки Иванова являлось главное здание министерства обороны России. Как именно удалось уничтожить работника прессслужбы – неизвестно.

Участвовал в информационных операциях против Украины

Полковник Владимир Иванов – пропагандист, оправдывавший войну против Украины и массовое убийство местных жителей в Сирии. Также он не раз участвовал в информационной войне. Так о россиянине пишут в "Миротворце".

Российский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских кампаний и манипуляции министерства обороны России по поводу оправдания российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций минобороны России. Непосредственно участвовал в ведении информационной войны против Украины,отмечают в "Миротворце".

Все больше россиян гибнут в Украине

Украина каждый день становится на шаг ближе к победе. Подразделения ВСУ по состоянию на 95 сутки полномасштабного вторжения уничтожили 30 150 российских оккупантов. По состоянию на 29 мая список 200-х пополнили еще 150 вражеских военных.

Кроме того, у кафиров серьезные потери в технике. Украинские защитники уже уничтожили 1338 танков, 3270 боевых бронированных машин, 631 артиллерийскую систему, 203 единицы реактивных систем залпового огня, 93 средства ПВО и т.д. Больше статистики можно просмотреть по ссылке.

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