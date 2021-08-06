Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Дмитрий Кулеба сообщил, что подтверждение получили 6 августа 2021 года.

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Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 страны, – Кулеба

Сегодня (речь идет о 6 августа – 24 канал) получили еще одно подтверждение. Еще один президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что общее количество участников возросло до 33.

Глава МИД пояснил, что новые подтверждения участия в Крымской платформе непременно будут.

Саммит Крымской платформы: кратко