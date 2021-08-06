Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Дмитрий Кулеба сообщил, что подтверждение получили 6 августа 2021 года.
Заметьте Возле оккупированного Симферополя появились надписи в поддержку Крымской платформы
Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 страны, – Кулеба
Сегодня (речь идет о 6 августа – 24 канал) получили еще одно подтверждение. Еще один президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы,
– рассказал Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что общее количество участников возросло до 33.
Глава МИД пояснил, что новые подтверждения участия в Крымской платформе непременно будут.
Саммит Крымской платформы: кратко
- 23 августа 2021 года в Киеве должен состояться саммит Крымской платформы.
- Это новый консультативный и Координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы на вызовы безопасности, усиление международного давления на Россию, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима.
- Все для достижения главной цели – деоккупации Крыма.
- Формат в 2020 году инициировал Владимир Зеленский. Участие уже подтвердили 33 лидера стран.
- В частности участие в праздновании 30-летия независимости и саммите Крымской платформы подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и др.