Еще один трофей в руках ВСУ – на этот раз мостоукладчик МТУ-90

Украина продолжает увеличивать свой военный потенциал благодаря российскому оружию. На этот раз Вооруженным Силам Украины удалось отобрать у оккупантов мостоукладчик.

Было ваше – стало наше

Украинские военные похвастались, что раздобыли российский мостоукладчик МТУ-90. Он предназначен для переправы через узкие водные преграды, овраги и другие заграждения.

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Украинские военные уже успели сделать на нем отметку. "За Ахтырку", – написано на корпусе танкового мостоукладчика. Вполне возможно, что это маленькая месть врагу за бомбежку Ахтырки.

Пополнив свою военную коллекцию, наши солдаты успели сделать несколько фотографий с трофеем.



ВСУ раздобыли мостоукладчик МТУ-90 / Фото из телеграма Останній Блокпост



ВСУ раздобыли мостоукладчик МТУ-90 / Фото из телеграма Останній Блокпост

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