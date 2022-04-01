Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Речь идет о БпЛА "Орлан-10".
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Устройство используют для разведки и корректировки огня артиллерии. Цена устройства свыше 80 тысяч долларов.
Устройство стоит примерно 80 тысяч долларов / Фото СБУ
Как работает беспилотник
"Орлан-10" обладает видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Он способен летать на 120 километров, а в автономном режиме – на 600 километров. Кроме этого, в воздухе может находиться около 18 часов.
Беспилотник украинцы используют как доказательство уголовного дела о нарушении законов и обычаев войны. В СБУ отметили, что россияне обмотали устройство скотчем.
Интересно, а использование скотча для крепления деталей россияне запатентовали? Или это секретное ноу-хау?
– написали в СБУ.
Добавили, что, по данным ВСУ, с начала нового вторжения украинские военные ликвидировали 85 вражеских беспилотников.