Про це 1 квітня повідомили у Службі безпеки України. Мовиться про БпЛА "Орлан-10".

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Пристрій використовують для розвідки та корегування вогню артилерії. Ціна пристрою понад 80 тисяч доларів.



Пристрій коштує приблизно 80 тисяч доларів / Фото СБУ

Як працює безпілотник

"Орлан-10" має відеокамерами з кутом огляду 360 градусів. Він здатний відлітати на 120 кілометрів, а в автономному режимі – на 600 кілометрів. Крім цього, у повітрі може перебувати приблизно 18 годин.

Безпілотник українці використають як доказ до кримінальної справи про порушення законів і звичаїв війни. У СБУ зазначили, що росіяни обмотали пристрій скотчем.

Цікаво, а використання скотчу для кріплення деталей росіяни запатентували? Чи це секретне ноу-хау?,

– написали в СБУ.

Додали, що за даними ЗСУ, з початку нового вторгнення українські військові ліквідували 85 ворожих безпілотників.