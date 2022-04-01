Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. Він зазначив, що росіяни мають багато ракет.

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"Щоб запускати ракети, не треба багато живої сили. Це можуть робити й з території ворога. Ризикують набагато менше. Навіть літаки можуть не залітати на нашу територію. Це проблема бо, ракетні обстріли можуть продовжуватись ще дуже довго. Для нас це основна неприємна частина в оцінці їхніх спроможностей", – зазначив Загороднюк.

Чому обстріли не мають сенсу

За словами Загороднюка, треба розуміти, що без наземної операції ракетні обстріли росіян не мають сенсу. Він розповів, що у плануванні використовують такий вислів: "Система настільки сильний, наскільки сильним є її найслабший компонент".

Цим в Росії є особовий склад. Він непідготовлений. Ба більше, його переоцінили. Особливо ті 300 тисяч сухопутних сил. Вважаємо, що у них готових сил менше як є на папері. Через це панікують й стягують резерви,

– пояснив експерт.

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