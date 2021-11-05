Еще одна область Украины войдет в "красный" список

Виктор Ляшко заявил, что уже 5 ноября государственная комиссия примет решение о переводе Волынской области в красную зону. Скорее всего, оно начнет действовать с 8 ноября.

Министр здравоохранения Ляшко анонсировал очередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС. Темой станет ухудшение ситуации с коронавирусом на Волыни.

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Мы будем принимать решение о переводе Волынской области в "красный" уровень через 2 дня после заседания, это, наверное, будет с понедельника (8 ноября – 24 канал),

– подчеркнул Ляшко.

Ляшко об особенности волны COVID-19

Ляшко рассказал, что эта волна коронавируса имеет четкую особенность – 93% госпитализированных не вакцинированы от коронавируса.

Кроме того, почти все сложные случаи, требующие реанимационных мероприятий, – это люди, которые не привились.

Ляшко отметил: "вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии – ответственность, сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимости привиться".