Соответствующую информацию написал в телеграме глава Минтранса Михаил Федоров. Новая партия поступила 15 марта.
Заметьте Запорожье получило первую партию Starlink
Новость дополняется…
Еще одна партия система беспроводной спутниковой связи Starlink прибыла в Украину. Именно она позволяет иметь хороший интернет даже в случае, когда не будут работать привычные для нас способы связи.
Соответствующую информацию написал в телеграме глава Минтранса Михаил Федоров. Новая партия поступила 15 марта.
Заметьте Запорожье получило первую партию Starlink
Новость дополняется…
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