Такая информация была опубликована в телеграмм-канале Запорожской ОГА.

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Starlink от Илона Маска уже в Запорожье!

– сообщили в телеграмм-канале.

Александр Старух выразил благодарность главе SpaceX Илону Маску, Офису Президента Украины и Минцифри за то, что спутниковый Интернет в Украине работает уже сегодня.

Итого к победе! – подытожил глава Запорожской ОГА.

Что такое Starlink?

Это система беспроводной спутниковой связи, предоставляющая доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите. Starlink позволяет почти в любой точке Земли установить бесперебойную связь.