Така інформація була опублікована у телеграм-каналі Запорізької ОДА.

До теми: На Рівненщину прибула друга партія Starlink

Starlink від Ілона Маска вже в Запоріжжі!

– повідомили у телеграм-каналі.

Олександр Старух висловив подяку голові SpaceX Ілону Маску, Офісу Президента України і Мінцифрі за те, що супутниковий Інтернет в Україні працює вже сьогодні.

Разом до перемоги! – підсумував глава Запорізької ОДА.

Що таке Starlink?

Це система безпровідного супутникового зв'язку, що надає доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті. Starlink надає можливість майже у будь-якій точці Землі встановити безперебійний зв'язок.

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