Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що область отримала другу партію Starlink – глобальної супутникової системи Starlink, яка забезпечує безперебійний зв’язок у будь-яких ситуаціях.

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Ми розподіляємо системи між тими, від кого залежить прийняття швидких та злагоджених рішень під час протидії ворогу,

– повідомив Коваль.

Він подякував уряду України та Ілону Маску за підтримку.

Рівненщина отримала другу партію Starlink / фото Віталія Коваля