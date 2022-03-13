Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил, что область получила вторую партию Starlink – глобальную спутниковую систему Starlink, которая обеспечивает бесперебойную связь в любых ситуациях.
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Мы распределяем системы между теми, от кого зависит принятие быстрых и слаженных решений при противодействии врагу,
– сообщил Коваль.
Он поблагодарил правительство Украины и Илона Маска за поддержку.
Ровенщина получила вторую партию Starlink / фото Виталия Коваля
Что такое Starlink?
Это система беспроводной спутниковой связи, предоставляющая доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите. Starlink позволяет почти в любой точке Земли установить бесперебойную связь.