Еще одна загадочная смерть в России: пропал без вести и погиб топ-менеджер VK Габриелян

Зачастую руководители российских компаний умирают при загадочных обстоятельствах. Одна из подобных смертей произошла 6 июня, когда погиб первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян.

Владимир Габриелян погиб не один. Вместе с ним скончался и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков. Оба погибли "в результате трагического события".

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Сначала была информация, что оба представителя компании пропали без вести в Ненецком автономном округе, что на севере России. Они на вездеходах "Шерп" двигались по побережью Белого моря к мысу Канин нос. Но во время переправы через реку их Шерп перевернулся, и их потянуло в море.

Стоит отметить, что в общей сложности там было как минимум два перевернувшихся "Шерпа". Во втором находились Елена Габриелян и Сергей Ольсевич. Но им удалось выбраться.

Лишь утром 7 июня тела Габриэляна и Мерзлякова обнаружили спасатели.

Работать на Кремле опасно для жизни

Владимир Габриелян пополнил список загадочных смертей топменеджеров российских компаний, близких к российским властям. Ведь VK, где он работал первым заместителем генерального директора, фактически находится под контролем близких к Кремлю российских олигархов.

В декабре 2021 года Российский холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал свою долю акций компании VK (так стала называться Mail.ru Group после переименования в октябре 2021 года). Покупателем стала "СОГАЗ" – дочерняя компания "Газпрома". Ее крупнейшими акционерами в 2021 году были Михаил Шеломов (двоюродный племянник Путина), Юрий Ковальчук (входит в ближайшее окружение российского диктатора), компания "Газпром" и Антон Устинов (бывший помощник президента "Роснефти" Игоря Сечина).

Габриэль работал в этой компании с 2011 года. Он пришел еще в Mail.ru Group. В 2005 году он стал вице-президентом и техническим директором компании. С 2019 года – первый заместитель гендиректора VK.

Стоит добавить, что в марте 2022 года Габриэль вошел в совет директоров компании. Случилось это после того, как ее покинули сразу пять иностранцев. Речь идет о Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле, Марке Ремоне Сороре, Яна Буне и Сан Хун Киме. Тогда же Мэтью Хаммонд покинул пост управляющего и финансового директора VK.

Перед тем в апреле при не менее загадочных обстоятельствах погибли два топменеджера. С разницей в день их тела были обнаружены после кровавых убийств. 18 апреля в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь. А уже на следующий день, 19 апреля, на испанском курорте Льорет-де-Мар были найдены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатек" Сергей Протосеня, его жена и дочь. В обоих случаях в России заявили, что мужчины убили своих родных, а после этого покончили с собой.