Украинское зерно прибудет к жителям Эфиопии. Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры 16 августа.

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Еще одно судно с украинским зерном отправилось из порта

Судно Brave Commander с зерном для Африки покинуло порт "Южный". Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии,

– говорится в сообщении.

Судно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН, перевозит 23 тысячи тонн пшеницы.



Судно с зерном отправилось в Африку / Фото Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры и ООН разрабатывают возможности увеличения поставок продовольствия для социально незащищенных слоев населения Африки.

Известно, что уже 17 судов отправились из украинских портов. Они везли в сумме более 475 тысяч тонн агропродукции.

К слову, 15 августа в администрации морских портов сообщили, что в Одесский порт зашли 2 судна под загрузку. Первым экспортируют 8000 тонн кукурузы, а вторым – 7500 тонн масла. Еще 6 получили разрешение на транспортировку продовольствия.

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