Українське зерно прибуде до людей в Ефіопію. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури 16 серпня.
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Ще одне судно з українським зерном вирушило з порту
Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний". Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії,
– мовиться в повідомленні.
Судно зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН, перевозить 23 тисяч тонн пшениці.
Судно із зерном вирушило до Африки / Фото Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості збільшення постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.
Відомо, що вже 17 суден вирушили з українських портів. Вони везли сумарно понад 475 тисяч тонн агропродукції.
До слова, 15 серпня в адміністрації морських портів повідомили, що до Одеського порту зайшли 2 судна під завантаження. Першим експортують 8 000 тонн кукурудзи, а другим – 7 500 тонн олії. Ще 6 суден отримали дозвіл на транспортування продовольства.
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