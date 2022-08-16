Українське зерно прибуде до людей в Ефіопію. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури 16 серпня.

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Ще одне судно з українським зерном вирушило з порту

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний". Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії,

– мовиться в повідомленні.

Судно зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН, перевозить 23 тисяч тонн пшениці.



Судно із зерном вирушило до Африки / Фото Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості збільшення постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

Відомо, що вже 17 суден вирушили з українських портів. Вони везли сумарно понад 475 тисяч тонн агропродукції.

До слова, 15 серпня в адміністрації морських портів повідомили, що до Одеського порту зайшли 2 судна під завантаження. Першим експортують 8 000 тонн кукурудзи, а другим – 7 500 тонн олії. Ще 6 суден отримали дозвіл на транспортування продовольства.

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