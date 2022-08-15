Україна продовжує користуватись зерновим коридором для експорту продовольства. До порту в Одесі прибули ще два судна, які готові брати на борт продукцію для вивезення її за кордон.

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Повезуть кукурудзу й олію

В Одеському порту завантажуватимуть судна SARA та EFE. Першим з нашої держави експортують 8 000 тонн кукурудзи, а другим – 7 500 тонн олії.

Можемо говорити про проміжні результати – за цей час з українських портів вийшло 16 суден, які доставлять майже пів мільйона української агропродукції до 9 країн світу, водночас до українських портів під завантаження зайшло вже 6 суден,

– зауважив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Він також додав, що до кінця місяця планують ще щонайменше 10 суден використати для експорту української продукції.

Шість суден отримали дозвіл на експорт

Детальніше розповімо про ті шість суден, які отримали дозвіл на експорт українського продовольства. Його видав Спільний координаційний центр, передає "Голос Америки". Уже відомо, що у Мармуровому морі два балкери – MV Kafkam Etler і MV Zelek Star – пройшли інспекцію. Тож вони отримали право вирушати до порту Чорноморська в Одеській області.

Інспекція очікує на MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. Щойно і ці балкери успішно пройдуть перевірку, вони відправляться до Чорноморська по українське продовольство.

Зауважимо, що у неділю 14 серпня успішно пройшло інспекцію судно MV Star Laura, а у суботу – MV Rahmi Yagci.

Балкер ROJEN пришвартувався в Італії

Напередодні стало відомо, що судно ROJEN, яке перевозить 15 тисяч тонн української кукурудзи, успішно пришвартувалось. Воно стало у порту міста Равенна, що в Італії. Відомо, що розвантажуватимуть його щонайменше до 16 серпня.

Додамо, що раніше балкер POLARNET, який вийшов один з перших з українських портів, уже дістався пункту призначення. 8 серпня він пришвартувався у Туреччині, доставивши продовольство з допомогою зернового коридору.

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