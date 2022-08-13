Судно FULMAR S прямує під прапором Барбадосу. Воно перевозить 12 тисяч тонн кукурудзи з "Чорноморська" до турецького Іскендеруна.

Раніше З українських портів вийшов п'ятий караван із зерном

Корабель THOE під прапором Маршаллових островів везе 3 тисячі тонн насіння соняшнику в Текірдаг.

У турецькому Департаменті національної оборони додали, що сьогодні в Україну прибуде судно для закупівлі зерна.

Додамо, що вчора, 5 серпня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вирушив 5 караван з зерном. СудномSORMOVSKIY 12 та балкер STAR LAURA повезли 63 тисячі тонн агропродукції.

Що цьому передувало

Через загрозу продовольчої кризи Україна, Туреччина, ООН та росія підписали "зернові угоди" про безпечний вивіз зерна з українських портів. Перше судно вирушило з Одеси до Туреччини 1 серпня. 8 серпня корабель POLARNET прибув у пункт призначення.

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За словами міністра інфраструктури Олександр Кубраков, Україна хоче зробити все, щоб кожного місяця в наших портах могли опрацьовувати 100 суден. Ціль України – щонайменше 3 мільйони тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ", а також "Південний".

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