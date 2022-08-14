Судно ROJEN одним з перших покинуло акваторію Чорного моря. Це відбулося через зерновий коридор.

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Що відомо про українське судно в Італії

Балкер ROJEN перевіз до італійського міста 15 тисяч тонн кукурудзи. Розвантажувати судно будуть щонайменше до 16 серпня.



Український балкер ROJEN пришвартувався в порту міста Равенна / фото Массімо Арньяні



Розвантажувати судно будуть до 16 серпня / фото Массімо Арньяні

До речі, раніше судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь у безпечному транспортуванні зерна з українських портів, прибуло в кінцевий пункт призначення. Судно 8 серпня пришвартувалося у Туреччині.

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Україна планує зробити все можливе для того, щоб щомісяця можна було обробляти понад 100 суден. Ціль України – 3 та більше мільйонів тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Нагадаємо, що 1 серпня з України вирушило перше судно RAZONI з зерном. Воно вже минуло зерновий коридор і пройшло перевірку у Стамбулі.

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