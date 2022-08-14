Судно ROJEN одним из первых покинуло акваторию Черного моря. Это произошло из-за зернового коридора.

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Что известно об украинском судне в Италии

Балкер ROJEN перевез в итальянский город 15 тысяч тонн кукурузы. Разгружать судно будут, по меньшей мере, до 16 августа.



Украинский балкер ROJEN пришвартовался в порту города Равенна / фото Массимо Арньяни



Разгружать судно будут до 16 августа / фото Массимо Арньяни

Кстати, ранее судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в безопасной транспортировке зерна из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения. Судно 8 августа пришвартовалось в Турции.

Экспорт зерна из Украины: главные новости

Украина планирует сделать все возможное, чтобы ежемесячно можно было обрабатывать более 100 судов.

Цель Украины – 3 и более миллионов тонн экспорта аграрной продукции в месяц. Будут отправлять ее из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Напомним, что 1 августа из Украины отправилось первое судно RAZONI с зерном. Он уже прошел зерновой коридор и прошел проверку в Стамбуле.

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