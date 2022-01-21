На фоне конфронтации с Западом Путин устроил театральное представление под названием "Демонстрация единства с Ираном". Он пригласил в Москву президента Ирана Ибрагима Раиси.

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Путину необходимо показать, что и у него есть друзья

По итогам визита обе страны заявили о готовности вместе сражаться с ненавистными США. Правда Путину такое представление влетело в немалую копеечку.

Итак, накануне в Москву прибыл президент Ирана Ибрагим Раиси. Казалось бы, общего между Москвой и Тегераном не так уж и много, но Путину позарез необходимо показать Западу, что и у него есть друзья на которых можно положиться, а Иран прекрасно для этого подходит.

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Президент Раиси хорошо подыграл Путину. После этого стороны якобы обсудили аж двадцатилетнее соглашение о стратегическом партнерстве. Оно сосредоточено на:

передаче Ирану российских технологий;

закупке Ираном российского военного оборудования;

российских инвестициях в иранскую энергетическую инфраструктуру.

Тегеран заявил, что документ может быть подписан по образцу того, что уже подписал Иран и Китай – Пекин инвестирует 400 миллиардов долларов в Иран, а взамен получает огромную скидку на иранскую нефть на следующие 20 лет.

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Но что может Иран предложить России кроме публичной поддержки – не понятно. И вот, чтобы продемонстрировать единство против Запада, Иран, Россия и Китай готовятся провести военно-морские учения. Несколько российских кораблей уже прибыли в Иран.

Иран и Россия не подписали ни одного документа

Но за этой показательной картинкой кроется нечто иное. Еще в октябре 2021 года начальник Генштаба Ирана посетил Москву для встречи с Шойгу, после чего заявил о планах подписать с Москвой военное соглашение.

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Оно предполагает предоставление Тегерану кредита на несколько миллиардов долларов, в рамках которого ему будут поставлены:

истребители Су-35;

2 комплекса С-400;

военный спутник.

И вот сегодня, публично, так ни одного документа между Ираном и Россией подписано не было, но эксперты не исключают, что все же Москва начнет вооружать Иран для создания еще одной точки напряжения на карте мира. Что примечательно, Кремль предоставление военного кредита Ирану комментировать отказывается.