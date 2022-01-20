Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, агент Кремля в окружении Байдена, в частности, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

К теме В администрации Байдена есть группа "Путинферштеер", – Пионтковский

Также, по мнению Пионтковского, агент Владимира Путина в Вашингтоне – представитель американского президента по вопросам климата Джон Керри.

Так, в окружении Байдена есть явные агенты Кремля. Это Керри и Салливан. По законам военного времени, генералы Пентагона никаких Салливана и Кэрри слушать не будут. Андрей Пионтковский Российский публицист

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Кто такие Керри и Салливан