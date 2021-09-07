Хотя подавляющее большинство внешнеполитического и военного истеблишмента выражает пылкую поддержку Украине. Это многие члены Конгресса, Государственный департамент США, Пентагон. Такое мнение в эфире программы Дениса Казанского и Дмитрия Гнапа "Между прочим" на 24 канале высказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Читайте также Бессильная ярость, – Пионтковский о реакции Кремля на визит Зеленского в США
Салливан и Керри принадлежат к группе "Путинферштеер", – Пионтковский
"Но в администрации Байдена существует такая группа деятелей, которых можно обозначить маркером "Путинферштеер", известным из немецкой политики", – заявил он.
Говорится о секретаре Совета безопасности США Джейке Салливане, специальном представителе американского президента по вопросам климата Джоне Керри.
Что означает "Путинферштеер"?
Данные: Википедия
• Неологизм возник в Германии от слов Putin и verstehen (понять) и переводится как "тот, кто понимает Путина".
• Таким выражением называют тех немецких политиков, которые публично сопереживают главе Кремля, а также призывают к пониманию позиции России.
• По их мнению, Путин имеет право на реализацию "законных интересов России" в государствах, которые некогда были частью СССР.
Впрочем, Пионтковский отметил, что есть и другие американские политики. Например, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая является другом Украины и сейчас ведет украинский кейс в Госдепе.
По ее словам, Минские соглашения очень важный и единственный документ, где Путин обязался вывести свои войска из Украины. Однако уверенности в выполнении этого со стороны Кремля нет.
И вот эта трактовка и позиция Нуланд взяла верх. В том числе и благодаря очень жесткой наступательной позиции украинской дипломатии,
– считает российский публицист.
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео 24 канала
Что говорили Путин и Байден об Украине после встречи
- Джо Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве провели встречу. Они обсудили ряд вопросов, среди которых – конфликт на востоке Украины.
- По окончании саммита главы государств провели отдельные пресс-конференции. Глава Белого дома заявил, что США поддерживают территориальную целостность Украины. И добавил, что имеет разные взгляды с Путиным на Минские договоренности.
- При этом Путин подчеркнул, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров. К тому же назвал стягивание российских войск во временно оккупированный Крым "учениями на своей территории".