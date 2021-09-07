Хоча переважна більшість зовнішньополітичного і воєнного істеблішменту висловлює палку підтримку Україні. Це багато членів Конгресу, Державний департамент США, Пентагон. Таку думку в ефірі програми Дениса Казанського та Дмитра Гнапа "Між іншим" на 24 каналі висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Салліван і Керрі належать до групи "Путінферштеєр", – Піонтковський
"Але в адміністрації Байдена існує така група діячів, яких можна схарактеризувати маркером "Путінферштеєр", відомим з німецької політики", – заявив він.
Мовиться про секретаря Ради безпеки США Джейка Саллівана, спеціальний представник американського президента з питань клімату Джон Керрі.
Що означає "Путінферштеєр"?Дані: Вікіпедія
• Неологізм виник у Німеччині від слів Putin і verstehen (зрозуміти) і перекладається як "той, хто розуміє Путіна".
• Таким висловом називають тих німецьких політиків, які публічно співпереживають главі Кремля, а також закликають до розуміння позиції Росії.
• На їхню думку, Путін має право на реалізацію "законних інтересів Росії" в державах, які колись були частиною СРСР.
Втім Піонтковський зауважив, що є й інші американські політики. Наприклад, заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка є другом України і зараз веде український кейс в Держдепі.
За її словами, мінські угоди дуже важливий і єдиний документ, де Путін зобов'язався вивести свої війська з України. Втім впевненості у виконанні цього з боку Кремля немає.
І ось це трактування та позиція Нуланд взяла гору. Зокрема і завдяки дуже жорсткій наступальній позиції української дипломатії,
– вважає російський публіцист.
Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео 24 каналу
Що говорили Путін і Байден про Україну після зустрічі
- Джо Байден і Володимир Путін 16 червня в Женеві провели зустріч. Вони обговорили низку питань, серед яких – конфлікт на Сході України.
- Після закінчення саміту глави держав провели окремі пресконференції. Очільник Білого дому заявив, США підтримують територіальну цілісність України. І додав, що має різні погляди з Путіним на мінські домовленості.
- Натомість Путін наголосив, що Росія має лише одне зобов'язання – стежити за дотриманням українською стороною мінських переговорів. До того ж назвав стягування російських військ у тимчасово окупований Крим "навчаннями на своїй території".