Про це в авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. Також в ефірі разом з дипломатом Павлом Латушком та соратником опозиціонерки Світлани Тихановської Франаком Вячорком обговорили події, які відбуваються у Білорусі.

До теми "Братський народ" в істериці, – Піонтковський про домовленості Зеленського та Байдена

Про реакцію Росії на домовленості Зеленського і Байдена

Андрій Піонтковський: Я вважаю візит (Зеленського до США – 24 канал) досить успішним. Головне – заданий вектор розвитку. Група "Путінферштеєр" всередині адміністрації зазнала повної поразки.

Денис Казанський: Репресії в Криму та те, що Росія фактично відкликає патрулі ОБСЄ з непідконтрольної території – показали на вихід європейським спостерігачам. Це теж можна розцінювати як крок на наступ. Чи можна вважати, що це така істерична реакція на безсилля, бо нічого вони більше не можуть зробити?

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Андрій Піонтковський: Я стежу за їх (Росії – 24 канал) висловлюваннями та поведінкою. Мені здається, що це – безсила лють. Адже російські військові експерти, професійні військові в оперативному управлінні генштабі під час навчань казали, що величезну ціну доведеться заплатити за повномасштабну війну з Україною й буде така кількість жертв військових, які навіть "слухняне" російське суспільство не зможе політично витримати.

Вони навіть не готові до цього. Адже 6 років все було направлено на одне – змусити Україну підписати домовленості, які фактично легалізують ОРДЛО.

Реакція Росії на візит Зеленського у США: коротко

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков пригрозив, мовляв, Росія буде уживати контрзаходів, якщо Україна вступить в НАТО.

Водночас у Москві обурились через заяву президента України, який назвав російський газ найбруднішим у світі.

Про арешт опозиціонерів у Білорусі

Павло Латушко: Фактично всі лідери білоруської опозиції перебувають у в'язниці. Частина з них змогла поїхати за межі держави. З одного боку, ми повинні зрозуміти, що Марія (Колесникова – 24 канал) є однією з тих, хто зміг запобігти сутичкам між демонстрантами і поліцією. Завдяки своїй енергії та бажанню вона готова була стати між людьми.

Максим (Знак – 24 канал) – адвокат високої кваліфікації. Він контролював те, щоб не порушити законодавство. Це люди, які виступали за мирні акції, щоб не порушувати закон.

Лукашенко показує, що він буде мстити і не піде на жодні компроміси. Він даватиме максимальні покарання всім тим, хто виступатиме проти нього. Це стосується як і лідерів опозиції, так і простих людей. Він розуміє, що ЄС, США, Велика Британія і союзники рішуче виступають проти його режиму.

Зверніть увагу! У Білорусі за ґратами опинилися Марія Колесникова та Максим Знак. Опозиціонерів звинуватили в нібито таємній змові з метою захоплення державної влади.

Про протести у Білорусі

Франак Вячорка: Самі люди визначають, як їм протестувати. Наприклад, люди 9 – 11 серпня 2020 року виходили і будували барикади. Вони бились з міліцією, кидали каміння. Хтось виходив мирно з квітами. Кожен сам для себе обирав спосіб протесту.

Зараз фізичний протест неможливий через репресії, терор, люди обирають інші форми – цифровий протест.

Майже кожного тижня наші кіберпартизани ламають системи державної охорони, держслужб, інституцій. Публікують дані силовиків. Це теж форми протесту. Але на різні часи є різні форми протесту. Мені не хотілося б, щоб наш протест став насильним, щоб у людей стріляли. Я досі вірю, я хочу зробити, щоб наші зміни були мирними, без жертв. Але Лукашенко, на жаль, штовхає Білорусь на насильство. І ми повинні цьому протидіяти.

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