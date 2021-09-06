Об этом в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале заявил российский публицист Андрей Пионтковский. Также в эфире вместе с дипломатом Павлом Латушко и соратником оппозиционера Светланы Тихановской Франаком Вячорка обсудили события, которые происходят в Беларуси.

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О реакции России на договоренности Зеленского и Байдена

Андрей Пионтковский: Я считаю визит (Зеленского в США – 24 канал) достаточно успешным. Главное – заданный вектор развития. Группа "Путинферштеер" внутри администрации потерпела полное поражение.

Денис Казанский: Репрессии в Крыму и то, что Россия фактически отзывает патрули ОБСЕ из неподконтрольной территории – показали на выход европейским наблюдателям. Это тоже можно расценивать как шаг на наступление. Можно ли считать, что это такая истерическая реакция на бессилие, потому что ничего они больше не могут сделать?

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Андрей Пионтковский: Я слежу за их (России – 24 канал) высказываниями и поведением. Мне кажется, что это – бессильная ярость. Ведь российские военные эксперты, профессиональные военные в оперативном управлении генштаба во время учений говорили, что огромную цену придется заплатить за полномасштабную войну с Украиной и будет такое количество жертв военных, которые даже "послушное" общество не сможет политически выдержать.

Они даже не готовы к этому. Ведь 6 лет все было направлено на одно – заставить Украину подписать соглашения, которые фактически легализуют ОРДЛО.

Реакция России на визит Зеленского в США: коротко

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков пригрозил, что якобы Россия будет предпринимать ответные меры, если Украина вступит в НАТО.

В то же время в Москве возмутились из-за заявления президента Украины, который назвал российский газ самым грязным в мире.

Об аресте оппозиционеров в Беларуси

Павел Латушко: Практически все лидеры белорусской оппозиции находятся в тюрьме. Часть из них смогла поехать за пределы государства. С одной стороны, мы должны понять, что Мария (Колесникова – 24 канал) является одной из тех, кто смог предотвратить столкновения между демонстрантами и полицией. Благодаря своей энергии и желанию она готова была стать между людьми.

Максим (Знак – 24 канал) – адвокат высокой квалификации. Он контролировал то, чтобы не нарушать законодательство. Это люди, которые выступали за мирные акции, чтобы не нарушать закон.

Лукашенко показывает, что он будет мстить и не пойдет на компромиссы. Он будет давать максимальные наказания всем тем, кто будет выступать против него. Это касается как и лидеров оппозиции, так и простых людей. Он понимает, что ЕС, США, Великобритания и союзники решительно против его режима.

Обратите внимание! В Беларуси за решеткой оказались Мария Колесникова и Максим Знак. Оппозиционеров обвинили в якобы тайном сговоре с целью захвата государственной власти.

О протестах в Беларуси

Франак Вячорка: Сами люди определяют, как им протестовать. Например, люди 9 – 11 августа 2020 года выходили и строили баррикады. Они дрались с милицией, бросали камни. Кто-то выходил мирно с цветами. Каждый сам для себя выбирал способ протеста.

Сейчас физический протест невозможен из-за репрессий, террора, люди выбирают другие формы – цифровой протест.

Почти каждую неделю наши киберпартизаны ломают системы государственной охраны, госслужб, институтов. Публикуют данные силовиков. Это тоже формы протеста. Но на разное время есть различные формы протеста. Мне не хотелось бы, чтобы наш протест стал насильственным, чтобы в людей стреляли. Я до сих пор верю, я хочу сделать, чтобы наши изменения были мирными, без жертв. Но Лукашенко, к сожалению, толкает Беларусь на насилие. И мы должны этому противодействовать.

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Насилие против митингующих в Беларуси: коротко

В июле 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым разрешил привлекать армию в борьбе с протестами.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков пояснил, что мирные митинги в Беларуси – не дают результата.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео