Мария Колесникова и Максим Знак – это люди, которые выступили за мирные акции. Об этом в авторской программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским на 24 канале сказал белорусский дипломат, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Лукашенко будет максимально наказывать всех, кто против него

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и союзники решительно выступают против его режима.

Лукашенко показывает, что он будет мстить и не пойдет ни на какие компромиссы,

– подчеркнул Латушко.

Он отметил, что самопровозглашенный президент будет максимально наказывать всех, кто будет выступать против него. Это касается как и лидеров оппозиции, так и простых людей.

Колесникова и Знак – за мирные протесты

Мария Колесникова, как заметил Латушко, является одной из тех, кто смог предотвратить столкновения между демонстрантами и полицией. Она была готова встать между людьми.

В то же время Максим Знак является адвокатом высокой квалификации. Он контролировал то, чтобы не нарушить законодательство.

"Это люди, которые выступали за мирные акции, чтобы не нарушать закон", – заметил белорусский дипломат.

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Режим Лукашенко против белорусской оппозиции