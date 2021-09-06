Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале. Он отметил, что Россия сейчас в истерике.
К теме Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора
"Я смотрел очередное шоу. Жириновский (российский политик – 24 канал) кричал, что украинские города будут в руинах после российских бомбардировок", – рассказал публицист.
Вот такой у вас братский народ. Он пришел в состояние истерического возбуждения после серьезных политических поражений,
– подчеркнул Пионтковский.
Что возмутило Москву
В Кремле ожидали, что Байден нажмет на Зеленского.
"Ждали фразу Байдена (Зеленскому – 24 канал): "Езжайте, молодой человек, и выполняйте минские договоренности, которые посоветовали вам Путин, Макрон и Меркель", – отметил Пионтковский.
Однако такого не было. Ни одной фразы о Минских договоренностях нет в документе по стратегическому партнерству. Это еще раз подтверждает российскую агрессию на Донбассе.
"Это очень серьезный удар, так как интерпретация минских договоренностей была основным инструментом Москвы в течение 6 лет", – подытожил публицист.
Смотрите программу "Между прочим" на 24 канале: видео
У России пылает: последние заявления
- Зеленский в США заявил, что российский газ – самый грязный в мире. В Кремле резко на это ответили.
- Также министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал каждую власть Украины "все более тупиковой".
- В Москве еще и пригрозили Украине из-за возможного вступления в НАТО.