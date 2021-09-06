Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале. Он отметил, что Россия сейчас в истерике.

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"Я смотрел очередное шоу. Жириновский (российский политик – 24 канал) кричал, что украинские города будут в руинах после российских бомбардировок", – рассказал публицист.

Вот такой у вас братский народ. Он пришел в состояние истерического возбуждения после серьезных политических поражений,

– подчеркнул Пионтковский.

Что возмутило Москву

В Кремле ожидали, что Байден нажмет на Зеленского.

"Ждали фразу Байдена (Зеленскому – 24 канал): "Езжайте, молодой человек, и выполняйте минские договоренности, которые посоветовали вам Путин, Макрон и Меркель", – отметил Пионтковский.

Однако такого не было. Ни одной фразы о Минских договоренностях нет в документе по стратегическому партнерству. Это еще раз подтверждает российскую агрессию на Донбассе.

"Это очень серьезный удар, так как интерпретация минских договоренностей была основным инструментом Москвы в течение 6 лет", – подытожил публицист.

Справка. Зеленский и Байден на встрече обсудили вопросы безопасности и обороны, реформ, необходимых Украине, энергетической безопасности, экономики и гуманитарной помощи.

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