Что на этот раз заявил Лавров

Сергей Лавров пожаловался, что уже даже не знает, чего ожидать от Украины. Настолько действия нашей власти ему не нравятся.

Интересно Главный дипломат Австрии отказался посетить оккупированный Крым по приглашению Лаврова

Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать,

– подчеркнул министр.

Одной из самых больших "проблем" нынешней украинской власти россиянин считает санкции против граждан Украины.

Смотрите видео очередного бестолкового заявления Лаврова об Украине:

О каких санкциях говорится

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против ряда граждан Украины. Среди них был подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук, пророссийский политик Тарас Козак, пропагандист Анатолий Шарий и другие.

Обратите внимание! Недавно вице-спикер Госдумы Петр Толстый в эфире российского телеканала назвал Киев "своим российским городом". Так он возмутился из-за парада ко Дню Независимости. На такой ​​нелепый бред россиянину ответил его украинский коллега Руслан Стефанчук. Он основательно объяснил Толстому, почему Киев отнюдь не русский город.