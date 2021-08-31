Що на цей раз заявив Лавров

Сергій Лавров побідкався, що вже навіть не знає, чого очікувати від України. Настільки дії нашої влади йому не подобаються.

Цікаво Головний дипломат Австрії відмовився відвідати окупований Крим на запрошення Лаврова

Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає все тупіковішим і тупіковішим. Я навіть не знаю, чого чекати,

– наголосив міністр.

Однією з найбільших "проблем" теперішньої української влади росіянин вважає санкції проти громадян України.

Дивіться відео чергової недолугої заяви Лаврова про Україну:

Про які санкції мовиться

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти низки громадян України. Серед них був підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук, проросійський політик Тарас Козак, пропагандист Анатолій Шарій тощо.

Зверніть увагу! Нещодавно віцеспікер Держдуми Петро Толстий в ефірі російського телеканалу назвав Київ "своїм російським містом". Так він обурився через парад до Дня Незалежності. На таку безглузду маячню росіянину відповів його український колега Руслан Стефанчук. Він ґрунтовно пояснив Толстому, чому Київ аж ніяк не російське місто.