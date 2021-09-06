Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі. Він зазначив, що Росія зараз в істериці.

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"Я дивився чергове шоу. Жиріновський (російський політик – 24 канал) кричав, що українські міста будуть в руїнах після російських бомбардувань", – розповів публіцист.

От такий в вас братський народ. Він прийшов у стан істеричного збудження після серйозних політичних поразок,

– наголосив Піонтковський.

Що обурило Москву

У Кремлі очікували, що Байден натисне на Зеленського.

"Чекали на фразу Байдена (Зеленському – 24 канал): "Їдьте, молодий чоловіче, і виконуйте мінські домовленості, які порадили вам Путін, Макрон і Меркель", – зауважив Піонтковський.

Однак такого не було. Жодної фрази про мінські домовленості немає у документі щодо стратегічного партнерства. Це ще раз підтверджує російську агресію на Донбасі.

"Це дуже серйозний удар, адже інтерпретація мінських домовленостей була основним інструментом Москви протягом 6 років", – підсумував публіцист.

Довідка. Зеленський та Байден на зустрічі обговорили питання безпеки та оборони, реформ, потрібних Україні, егергетичної безпеки, економіки та гуманітарної допомоги.

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