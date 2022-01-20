Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, агентом Кремля в оточені Байдена є, зокрема, радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван.
До теми В адміністрації Байдена є група "Путінферштеєр", – Піонтковський
Також, на думку Піонтковського, агентом Володимира Путіна у Вашингтоні є представник американського президента з питань клімату Джон Керрі.
Так, в оточенні Байдена є явні агенти Кремля. Це Керрі та Салліван. За законами воєнного часу, генерали Пентагону ніяких Саллівана і Керрі слухати не будуть.
Повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Хто такі Керрі та Салліван
- У 2016 році Керрі, коли обіймав посаду держсекретаря США, навіть звертався до росіян. Він намагався пояснити, чому Штати підтримують Україну.
- Салліван, виступаючи на брифінгах, висловлює підтримку Україні у боротьбі з російською агресією, як і весь офіційний Вашингтон.
- Зокрема 13 січня 2022 року він заявив, що "основне завдання Вашингтона – запобігти вторгненню Росії в Україну".
- Крім того, за словами радника Байдена, Росія може напасти на Україну під приводом спроби перевороту.