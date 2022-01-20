Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, агентом Кремля в оточені Байдена є, зокрема, радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван.

До теми В адміністрації Байдена є група "Путінферштеєр", – Піонтковський

Також, на думку Піонтковського, агентом Володимира Путіна у Вашингтоні є представник американського президента з питань клімату Джон Керрі.

Так, в оточенні Байдена є явні агенти Кремля. Це Керрі та Салліван. За законами воєнного часу, генерали Пентагону ніяких Саллівана і Керрі слухати не будуть. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Хто такі Керрі та Салліван