Еще одну партию пленных оккупантов взяли на Николаевщине

Известный одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук сообщил, что в Николаевской области была взята в плен новая партия оккупантов.

В своем военно-политическом блоге в телеграме Сергей Братчук поделился приятной новостью, что в Николаевской области Вооруженные Силы Украины взяли в плен российских военных из Буденовска, Ставрапольского края Российской Федерации.

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По приказу мы должны были поехать на неизвестный полигон Джанкоя (город в Украине республиканского подчинения в составе Автономной Республики Крым – 24 канал). На учебу. В результате нас увезли в Украину. Нам сказали, что отступать нельзя, потому что будут стрелять в своих,

– рассказали пленные оккупанты.

Еще раз убеждаемся в бесчеловечном отношении русского военного руководства к своим солдатам. Методы ведения войны – негуманные и даже террористические.

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