Еще раз "убивают" мертвых: в Одессе ракета оккупантов повредила местное кладбище

Сегодня, 23 апреля, одна из ракет, выпущенная россиянами по Одессе, попала в местное кладбище. Разрушена большая по площади территория

Известно, что российская ракета разрушила около 1 тысячи квадратных метров на территории кладбища.

Важно Вернем все, что россияне, не дай Бог, оккупируют, но нужно оружие, – Зеленский

"Денацифицировали" мертвых

Судя по всему, оккупанты боятся даже умерших. Так считает мэр Одессы Геннадий Труханов.

Это тоже "денацификация"? Оккупанты, так выглядит, боятся даже мертвых, – сказал Геннадий Труханов.

Разрушенное кладбище в Одессе / Фото Одесский городской совет

Напомним, сегодня, 23 апреля, россияне выпустили 7 ракет по Одессе. Одна из ракет попала в жилой дом, где ранили до 20 человек, еще 8 – погибли. Среди них – трехмесячный ребенок.

Важно – Трансляция пресс-конференции Зеленского 23 апреля: смотрите онлайн