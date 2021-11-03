Виктор Ляшко рассказал, что эти регионы находятся в зоне риска. Об этом министр здравоохранения рассказал на брифинге 3 ноября.

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Еще 3 области могут стать "красными"

В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области,

– рассказал Ляшко.

Он также добавил, что сейчас 16 регионов находятся в красной зоне. В них с 1 ноября специальные рабочие группы будут проверять соблюдение противоэпидемических норм и мер по сдерживанию COVID-19.

По словам министра, в эти группы будут входить представители Минздрава, Министерства регионального развития, полиции и Госпродпотребслужбы.

Обратите внимание! 2 ноября руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко рассказал, что еще 3 области могут перейти в красную зону. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.

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