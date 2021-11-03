Віктор Ляшко розповів, що ці регіони перебувають у зоні ризику. Про це міністр охорони здоров'я розповів на брифінгу 3 листопада.

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Ще 3 області можуть стати "червоними"

У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області,

– розповів Ляшко.

Він також додав, що наразі 16 регіонів перебувають в червоній зоні. У них з 1 листопада спеціальні робочі групи перевірятимуть дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування COVID-19.

За словами міністра, у ці групи входитимуть представники МОЗ, міністерства регіонального розвитку, поліції та Держпродспоживслужби.

Зверніть увагу! 2 листопада керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів, що ще 3 області можуть перейти у червону зону. Мовиться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.

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