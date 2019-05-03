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      Еще один американский политик идет в президенты США

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      Майкл Беннет баллотируется в президенты США
      Майкл Беннет баллотируется в президенты США / Фото из открытых источников

      Сенатор от штата Колорадо из Демократической партии Майкл Беннет заявил, что намерен принять участие в выборах президента Соединенных Штатов Америки, которые состоятся в 2020 году.

      54-летний Беннет решил участвовать в выборах, несмотря на то, что у него рак предстательной железы, передает CNN.

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      По словам политика, Соединенные Штаты столкнулись с несколькими важными вызовами. С одной стороны, это отсутствие экономических возможностей для большей части американского населения, с другой – необходимость восстановить репутацию власти США.

      Сенатор также пояснил, что отличает его от других кандидатов на высшую должность в США: честность и умение побеждать в жестких гонках.

      Я планирую баллотироваться в президенты... У меня есть тенденция говорить правду людям, которых я представляю в Колорадо, и я хочу получить шанс сделать это с американским народом,
      – сказал он.

      Что известно о Майкле Беннете?
      Сын бывшего посла США в Индии и выпускницы юридического факультета Йельского университета, которая работала в администрации Клинтона. В 1987 получил степень бакалавра в Университете Уэслиан, а в 1993 – юридическое образование в Йельской школе права. Беннет некоторое время работал на бизнесмена-республиканца Фила Аншуца, однако, вернувшись в политику, перешел на сторону демократов. Он был главой аппарата мэра Денвера Джона Хикенлупера, который впоследствии стал губернатором Колорадо, а сейчас также баллотируется в президенты США.

      Беннет вместе с женой Сьюзан воспитывают трех дочерей.

      Ранее, экс-вице-президент Барака Обамы Джо Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2020 году. Его готовы поддержать 27% избирателей-демократов по всей стране.

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      Теги: Новости США Выборы в США Новости политики
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