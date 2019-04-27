У Байдена рейтинг выше, чем у Трампа: данные первых соцопросов в США

Джо Байден 25 апреля объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Социологи оперативно провели опрос и обнаружили, что у него уже рейтинг выше, чем у действующего американского президента Дональда Трампа.

Какой рейтинг у Байдена и Трампа

Представитель демократической партии (напомним, Трамп – республиканец) и бывший вице-президент США, 76-летний Джо Байден опередил Дональда Трампа на 6% в первом социологическом опросе. Его после заявления Байдена о намерении баллотироваться провели HarrisX, пишет The Hill.

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Социологи опросили 1000 зарегистрированных избирателей. Из них 43% поддержали Байдена, а вот Трампа – 37%. Впрочем, многие избиратели колеблются – это 15%. И еще 5% даже не рассматривают ни Байдена, ни Трампа.

Учитывая размер погрешности в 3,1%, социологи сделали вывод, что стартовый рейтинг Джо Байдена сейчас однозначно выше, чем текущий рейтинг Дональда Трампа.



Данные соцопроса, проведенного 25-26 апреля о поддержке Байдена и Трампа

Кратко о Джо Байдене

Родился 20 ноября 1942 года. Американец ирландского происхождения. Член "Демократической партии". Избирался сенатором от штата Делавэр с 1973 года, пока не стал вице-президентом по предложению вновь избранного в 2008 году президента Барака Обамы. Юрист. Католик.

Относительно Украины: выражал неоднократно поддержку и желал вдохновения в противостоянии с Россией. Посещал Украину трижды. Присутствовал на инаугурации Президента Украины Петра Порошенко. Противник идеи об "особом статусе Донбасса". В 2018 году назвал экс-генпрокурора Виктора Шокина "сукиным сыном" (тот пытался расследовать сотрудничество сына Байдена с бизнес-кругами Украины).

Также интересно, что:

• Кандидатуры на пост президента США от "Демократической партии" выдвинули 18 политиков, но Байден – самый опытный среди них.

• Заявил о президентских амбициях еще 20 марта и попросил помощи в сборе денег, а уже через месяц объявил, что все же идет на выборы.

• Выборы 2020 года станут третьей попыткой Байдена стать президентом США: он баллотировался в 1988 и 2008 годах (президентами тогда стали Джордж Буш-старший и Барак Обама соответственно), но снимал свою кандидатуру еще в начале кампании, когда видел низкие рейтинги.

• Интересно, что Джо Байден за первые 24 часа с начала своей предвыборной кампании получил на нее пожертвования более 6,3 миллиона долларов.

• "Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Я надеюсь, у тебя еще есть ум", – так отреагировал Трамп, когда узнал, что Байден будет его соперником.