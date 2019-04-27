20:40
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Гражданство расследователя Навального. Ким Чен Ына накормили караваем
      Вєсті Кремля
      18:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      У Байдена рейтинг выше, чем у Трампа: данные первых соцопросов в США

      48 Читати новину українською
      Джо Байден с третьей попытки может все же стать президентом США
      Джо Байден с третьей попытки может все же стать президентом США / ТАСС

      Джо Байден 25 апреля объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Социологи оперативно провели опрос и обнаружили, что у него уже рейтинг выше, чем у действующего американского президента Дональда Трампа.

      Какой рейтинг у Байдена и Трампа

      Представитель демократической партии (напомним, Трамп – республиканец) и бывший вице-президент США, 76-летний Джо Байден опередил Дональда Трампа на 6% в первом социологическом опросе. Его после заявления Байдена о намерении баллотироваться провели HarrisX, пишет The Hill.

      Читайте также: Директор ФБР предупредил контрразведку США о серьезной угрозе со стороны России

      Социологи опросили 1000 зарегистрированных избирателей. Из них 43% поддержали Байдена, а вот Трампа – 37%. Впрочем, многие избиратели колеблются – это 15%. И еще 5% даже не рассматривают ни Байдена, ни Трампа.

      Учитывая размер погрешности в 3,1%, социологи сделали вывод, что стартовый рейтинг Джо Байдена сейчас однозначно выше, чем текущий рейтинг Дональда Трампа.

      Трамп, Байден
      Данные соцопроса, проведенного 25-26 апреля о поддержке Байдена и Трампа

      Кратко о Джо Байдене

      Родился 20 ноября 1942 года. Американец ирландского происхождения. Член "Демократической партии". Избирался сенатором от штата Делавэр с 1973 года, пока не стал вице-президентом по предложению вновь избранного в 2008 году президента Барака Обамы. Юрист. Католик.

      Относительно Украины: выражал неоднократно поддержку и желал вдохновения в противостоянии с Россией. Посещал Украину трижды. Присутствовал на инаугурации Президента Украины Петра Порошенко. Противник идеи об "особом статусе Донбасса". В 2018 году назвал экс-генпрокурора Виктора Шокина "сукиным сыном" (тот пытался расследовать сотрудничество сына Байдена с бизнес-кругами Украины).

      Также интересно, что:

      • Кандидатуры на пост президента США от "Демократической партии" выдвинули 18 политиков, но Байден – самый опытный среди них.

      • Заявил о президентских амбициях еще 20 марта и попросил помощи в сборе денег, а уже через месяц объявил, что все же идет на выборы.

      • Выборы 2020 года станут третьей попыткой Байдена стать президентом США: он баллотировался в 1988 и 2008 годах (президентами тогда стали Джордж Буш-старший и Барак Обама соответственно), но снимал свою кандидатуру еще в начале кампании, когда видел низкие рейтинги.

      • Интересно, что Джо Байден за первые 24 часа с начала своей предвыборной кампании получил на нее пожертвования более 6,3 миллиона долларов.

      • "Добро пожаловать в гонку, сонный Джо. Я надеюсь, у тебя еще есть ум", – так отреагировал Трамп, когда узнал, что Байден будет его соперником.

      blog_ava
      Как покрасить пасхальные писанки оригинально: яркие и простые идеи в фото
      сегодня
      14475
      Теги: Новости политики Социологическое исследование Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      сегодня , 20:00 Як змінилося командування ВМС України за останні три роки
      Віталій Дейнега 42
      Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      сегодня , 19:01 Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      Повернись живим 360
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сегодня , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 1757
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сегодня , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 678
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сегодня , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 19538
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук