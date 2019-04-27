Директор ФБР предупредил контрразведку США о серьезной угрозе со стороны России

Вмешательство Москвы в американский выборный процесс является серьезным вызовом для контрразведки страны и большой политической угрозой.

Москва имеет слишком много опыта, чтобы недооценивать уровень угрозы, отметил директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй, пишет "Радио Свобода".

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Так, учитывая присутствие российских шпионов в США и историю операций Кремля с политического влияния, Россия продолжит адаптировать и совершенствовать свою тактику.

Со своей стороны, The New York Times отмечает, что в американской администрации пытаются противостоять, блокировать и ослаблять операции российской разведки. Но не хватает координации на высоком уровне. Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп уделяет мало внимания предупреждением о российском вмешательстве. Вместо этого он считает любую дискуссию на эту тему посягательством на законность его победы в президентских выборах в 2016 году.

Как Россия вмешивалась в американские выборы?

Американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.



В ноябре 2018 года адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопрос о вмешательстве РФ в выборы. Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы.



По данным The New York Times, во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями России или посредниками не менее 100 раз.

Отметим, специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В целом оно продолжалось два года. По информации американских СМИ, Мюллер в своем отчете не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.

С чего началось "русское расследование"?

Основанием стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование, которые вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.