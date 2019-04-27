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      Байден має вищий рейтинг, ніж Трамп: дані перших соцопитувань у США

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      Джо Байден з третьої спроби може таки стати президентом США
      Джо Байден з третьої спроби може таки стати президентом США / ТАСС

      Джо Байден 25 квітня оголосив про намір балотуватися на пост президента США у 2020 році. Соціологи оперативно провели опитування і виявили, що він вже має вищий рейтинг, аніж чинний американський президент Дональд Трамп.

      Який рейтинг у Байдена та Трампа

      Представник демократичної партії (нагадаємо, Трамп – республіканець) і колишній віце-президент США, 76-річний Джо Байден випередив Дональда Трампа на 6% у першому соціологічному опитуванні. Його після заяви Байдена про намір балотуватися провели HarrisX, пише The Hill.

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      Соціологи опитали 1000 зареєстрованих виборців. З них 43% підтримали Байдена, а от Трампа – 37%. Утім, чимало виборців вагаються – це 15%. І ще 5% навіть не розглядають ні Байдена, ні Трампа. 

      Враховуючи розмір похибки у 3,1%, соціологи зробили висновок, що стартовий рейтинг Джо Байдена наразі однозначно вищий, ніж поточний рейтинг Дональда Трампа.

      Трамп, Байден
      Дані соцопитування, проведеного 25-26 квітня щодо підтримки Байдена та Трампа

      Коротко про Джо Байдена

      Народився 20 листопада 1942 року. Американець ірландського походження. Член "Демократичної партії". Обирався сенатором від штату Делавер з 1973 року, і поки не став віце-президентом за пропозицією новообраного у 2008 році президента Барака Обами. Юрист. Католик. 

      Щодо України: висловлював неодноразово підтримку та бажав наснаги у протистоянні з Росією. Відвідував Україну тричі. Був присутній на інавгурації Президента України Петра Порошенка. Противник ідеї про "особливий статус Донбасу". У 2018 році назвав екс-генпрокурора Віктора Шокіна "сучим сином" (той намагався розслідувати співпрацю сина Байдена з бізнес-колами України).

      Також цікаво, що:

      • Кандидатури на пост президента США від "Демократичної партії" висунули 18 політиків, але Байден – найбільш досвічений серед них.

      • Заявив про президентські амбіції ще 20 березня і попросив допомоги у зборі грошей, а вже за місяць оголосив, що таки йде на вибори.

      • Вибори 2020 року стануть третьою спробою Байдена стати президентом США: він балотувався у 1988 і 2008 роках (президентами тоді стали Джордж Буш-старший та Барак Обама відповідно), але знімав свою кандидатуру ще на початку кампанії, коли бачив низькі рейтинги.

      • Цікаво, що Джо Байден за перші 24 години з початку своєї передвиборчої кампанії отримав на неї пожертви у понад 6,3 мільйона доларів.

      "Ласкаво просимо до перегонів, сонний Джо. Я сподіваюся, ти ще маєш розум", – так відреагував Трамп, коли дізнався, що Байден буде його суперником.

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      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Соціологічне дослідження
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