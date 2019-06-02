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      Еще один известный российский телеведущий попал в "Чистилище"

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      Российский журналист Владимир Познер попал в "Миротворец"
      Российский журналист Владимир Познер попал в "Миротворец" / ТАСС

      Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу сайта "Миротворец" за поездку в оккупированный Крым и пропаганду.

      Данные журналиста, который является еще и сотрудником российского пропагандистского "Первого канала", появились в разделе "Чистилище".

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      Во время своей поездки на оккупированный украинский полуостров Познер посетил так называемый Ялтинский международный форум. Кроме того, его обвиняют в "участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины".

      Что такое "Миротворец"?Украинская неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

      Отметим, ранее он заявлял, что идея аннексии Крыма ему не нравится. Однако, по его словам, "причины он понять может" и "Путина не осуждает".

      В то же время журналист был в списке российских деятелей культуры, которые обратились к Владимиру Путину с просьбой "помиловать" украинского телережиссера Олега Сенцова.

      Кто такой Владимир Познер?Советский и российский тележурналист, телеведущий, в прошлом – пропагандист советского строя. Теперь выступает на международных дебатах на тему взаимодействия России и Запада. Имеет авторскую программу на прокремлевском "Первом канале".

      Наибольшую известность у советских и американских телезрителей получил как ведущий телемостов СССР-США. После такого успеха Познер получает должность политического обозревателя и переходит на работу на Центральное телевидение. Познер стал гражданином США в 2003 году, а в 2005 получил гражданство Франции.

      Познер продолжал работу на российском телевидении: в 2012 году работал на телеканале "Дождь", однако затем сделал выбор в пользу "Первого". Познер говорит, что Россия – не его родина, а держит там работа. Однако планов покинуть Россию у него нет.

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      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Медиа СМИ Миротворец Новости политики
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