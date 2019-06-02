Ще один відомий російський телеведучий потрапив у "Чистилище"

Відомий російський журналіст і телеведучий Володимир Познер потрапив до бази сайту "Миротворець" через поїздку в окупований Крим та пропаганду.

Дані журналіста, який є ще й співробітником пропагандистського російського "Першого каналу", з'явилися у розділі "Чистилище".

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Під час своєї поїздки на окупований український півострів Познер відвідав так званий Ялтинський міжнародний форум. Окрім того, його звинувачують в "участь у пропагандистських заходах Росії проти України".

Що таке "Миротворець"?Українська неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти засад національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Зазначимо, раніше він заявляв, що ідея анексії Криму йому не подобається. Однак, за його словами, "причини він зрозуміти може" і "Путіна не засуджує".

Водночас журналіст був у списку російських діячів культури, які звернулись до Володимира Путіна із проханням "помилувати" українського телережисера Олега Сенцова.

Хто такий Володимир Познер?Радянський та російський тележурналіст, телеведучий, у минулому – пропагандист радянського устрою. Тепер виступає на міжнародних дебатах на тему взаємодії Росії і Заходу. Має авторську програму на прокремлівському "Першому каналі".



Найбільшу популярність у радянських і американських телеглядачів отримав як ведучий телемостів СРСР-США. Після такого успіху Познер отримує посаду політичного оглядача і переходить на роботу на Центральне телебачення. Познер став громадянином США 2003 року, а у 2005 отримав громадянство Франції.



Познер продовжував роботу на російському телебаченні: у 2012 році працював на телеканалі "Дождь", однак потім зробив вибір на користь "Першого". Познер каже, що Росія – не його батьківщина, а тримає там робота. Однак планів покинути Росію у нього немає.