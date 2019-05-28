Відомий російський комік Михайло Галустян загримів у базу "Миротворця"

Відомий російський актор та комік Михайло Галустян потрапив у розділ "Чистилище" українського сайту "Миротворець" через незаконне відвідування території окупованого Криму.

Галустян приїжджав у незаконно анексований Крим на початку травня на зйомки дитячого фільму "Артек. Велика мандрівка". Проте, він потрапив на півострів, порушуючи кордон України.

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Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь у пропагандистських заходах Росії-агресора проти України,

– йдеться у пояснені "Миротворця".

Крім того, Галустяна звинувачують в участі у спробах легалізації анексії Криму та незаконній комерційній діяльності на території півострова.



Михайло Галустян загримів у базу "Миротворця"

Зауважимо, іноземні артисти часто порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску. Після цього, частині артистів з проросійською позицією заборонили виступати на материковій Україні.

Хто такий Михайло Галустян? Російський шоумен, гуморист, комедійний актор, сценарист і продюсер. Колишній учасник КВК і резидент шоу "Comedy Club", виконавець головних ролей в комедійному шоу "Наша Russia". Також був колегою чинного президента України Володимира Зеленського у шоу "Розсміши коміка". Під час президентських виборів у 2018 році виступав на підтримку Володимира Путіна.



Галустян вже не раз відзначався проросійською позицією щодо України. Він підтримує анексію Криму, війну на Донбасі назвав "громадянською", а не російсько-українською. Окрім того, артист заявив, що події Євромайдану "зрежисовані тими, хто хоче послабити наші країни, нацькувати їх одна на одну" та нібито розкололи Україну на дві частини громадян з різними думками.