Известный российский комик Михаил Галустян загремел в базу "Миротворца"

Известный российский актер и комик Михаил Галустян попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного посещения территории оккупированного Крыма.

Галустян приезжал в незаконно аннексированный Крым в начале мая на съемки детского фильма "Артек. Большое путешествие". Однако, он попал на остров, нарушая границу Украины.

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Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России-агрессора против Украины,

– говорится в объяснении "Миротворца".

Кроме того, Галустяна обвиняют в участии в попытках легализации аннексии Крыма и незаконной коммерческой деятельности на территории полуострова.



Михаил Галустян загремел в базу "Миротворца"

Заметим, иностранные артисты часто нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. После этого, части артистов из пророссийской позицией запретили выступать на материковой Украине.

Кто такой Михаил Галустян?​

Российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер. Бывший участник КВН и резидент шоу "Comedy Club", исполнитель главных ролей в комедийном шоу "Наша Russia". Также был коллегой действующего президента Украины Владимира Зеленского в шоу "Рассмеши комика". Во время президентских выборов в 2018 году выступал в поддержку Владимира Путина.



Галустян уже не раз отмечался пророссийской позицией в отношении Украины. Он поддерживает аннексию Крыма, войну на Донбассе назвал "гражданской", а не российско-украинской. Кроме того, артист заявил, что события Евромайдана "срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга" и якобы раскололи Украину на две части граждан с разными мнениями.