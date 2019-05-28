13:45
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Известный российский комик Михаил Галустян загремел в базу "Миротворца"

      461 Читати новину українською
      Михаил Галустян загремел в базу "Миротворца"
      Михаил Галустян загремел в базу "Миротворца" / Фото из соцсетей

      Известный российский актер и комик Михаил Галустян попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец" из-за незаконного посещения территории оккупированного Крыма.

      Галустян приезжал в незаконно аннексированный Крым в начале мая на съемки детского фильма "Артек. Большое путешествие". Однако, он попал на остров, нарушая границу Украины.

      Читайте также: Коломойский загремел в "Чистилище"

      Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России-агрессора против Украины,
      – говорится в объяснении "Миротворца".

      Кроме того, Галустяна обвиняют в участии в попытках легализации аннексии Крыма и незаконной коммерческой деятельности на территории полуострова.


      Михаил Галустян загремел в базу "Миротворца"

      Заметим, иностранные артисты часто нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. После этого, части артистов из пророссийской позицией запретили выступать на материковой Украине.

      Кто такой Михаил Галустян?​
      Российский шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер. Бывший участник КВН и резидент шоу "Comedy Club", исполнитель главных ролей в комедийном шоу "Наша Russia". Также был коллегой действующего президента Украины Владимира Зеленского в шоу "Рассмеши комика". Во время президентских выборов в 2018 году выступал в поддержку Владимира Путина.

      Галустян уже не раз отмечался пророссийской позицией в отношении Украины. Он поддерживает аннексию Крыма, войну на Донбассе назвал "гражданской", а не российско-украинской. Кроме того, артист заявил, что события Евромайдана "срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга" и якобы раскололи Украину на две части граждан с разными мнениями.

      blog_ava
      Сколько стоил банкет на свадьбе Потапа и Насти Каменских: потрясающие данные
      сегодня
      711
      Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Новости политики Новости России Миротворец Российские гастролеры Украина – Россия Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      сегодня , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского
      Блог Соцмережі 1447
      Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      сегодня , 01:00 Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      715
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      27 мая , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 4357
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      27 мая , 20:22 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 1308
      Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      27 мая , 19:45 Задержание митингующих на акции против Зеленского в Ровно: законными ли были действия полиции?
      Світлана Попова 408
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук