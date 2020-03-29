Еще один "слуга народа" Владимир Ватрас инфицирован коронавирусом, – СМИ
Владимир Ватрас – депутат из "Слуги народа" болен коронавирусом, утверждают СМИ. Сейчас 24 канал выясняет достоверность этой информации. Если эти данные все-таки подтвердятся, Ватрас будет седьмым нардепом, который имеет COVID-19.
Нардеп находится в одной из больниц области. О том, что Ватрас имеет COVID-19, сообщает УНН.
Раньше У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
24 канал пытается взять комментарий относительно распространенной информации у самого Владимира Ватраса. Как только мы его получим, сразу добавим в новость.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии 24 каналу отметил, что пока не имеет информации о том, что Ватрас заразился коронавирусом.
Что известно о Ватрасе? Владимиру Ватрасу 40 лет, он родился на Хмельнитчине. Кандидат юридических наук. Занимался научной деятельностью. Профессор кафедры гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.
Попал в Раду по списку "Слуги народа" под номером 64. Ватрас – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, профессор кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова.
Коронавирус у "слуг народа"
Первым из "слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко. О диагнозе он узнал 24 марта, а сейчас находится в столичной Александровской больнице.
28 марта о том, что заболела коронавирусом, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она является внефракционной, ранее принадлежала к "слугам народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.
Кто еще из действующих нардепов заболел
- Первым COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
- В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
- 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
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