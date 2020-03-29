Еще один "слуга народа" Владимир Ватрас инфицирован коронавирусом, – СМИ

Владимир Ватрас – депутат из "Слуги народа" болен коронавирусом, утверждают СМИ. Сейчас 24 канал выясняет достоверность этой информации. Если эти данные все-таки подтвердятся, Ватрас будет седьмым нардепом, который имеет COVID-19.

Нардеп находится в одной из больниц области. О том, что Ватрас имеет COVID-19, сообщает УНН.

Раньше У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус

24 канал пытается взять комментарий относительно распространенной информации у самого Владимира Ватраса. Как только мы его получим, сразу добавим в новость.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии 24 каналу отметил, что пока не имеет информации о том, что Ватрас заразился коронавирусом.

Что известно о Ватрасе? Владимиру Ватрасу 40 лет, он родился на Хмельнитчине. Кандидат юридических наук. Занимался научной деятельностью. Профессор кафедры гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.



Попал в Раду по списку "Слуги народа" под номером 64. Ватрас – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, профессор кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова.

Коронавирус у "слуг народа"

Первым из "слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко. О диагнозе он узнал 24 марта, а сейчас находится в столичной Александровской больнице.

28 марта о том, что заболела коронавирусом, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она является внефракционной, ранее принадлежала к "слугам народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.

Кто еще из действующих нардепов заболел