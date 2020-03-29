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      Еще один "слуга народа" Владимир Ватрас инфицирован коронавирусом, – СМИ

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      Владимир Ватрас в Раде / фото из фейсбука Ватраса

      Владимир Ватрас – депутат из "Слуги народа" болен коронавирусом, утверждают СМИ. Сейчас 24 канал выясняет достоверность этой информации. Если эти данные все-таки подтвердятся, Ватрас будет седьмым нардепом, который имеет COVID-19.

      Нардеп находится в одной из больниц области. О том, что Ватрас имеет COVID-19, сообщает УНН.

      Раньше У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус

      24 канал пытается взять комментарий относительно распространенной информации у самого Владимира Ватраса. Как только мы его получим, сразу добавим в новость.

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии 24 каналу отметил, что пока не имеет информации о том, что Ватрас заразился коронавирусом.

      Что известно о Ватрасе? Владимиру Ватрасу 40 лет, он родился на Хмельнитчине. Кандидат юридических наук. Занимался научной деятельностью. Профессор кафедры гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.

      Попал в Раду по списку "Слуги народа" под номером 64. Ватрас – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, профессор кафедры гражданского права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова.

      Коронавирус у "слуг народа"

      Первым из "слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко. О диагнозе он узнал 24 марта, а сейчас находится в столичной Александровской больнице.

      28 марта о том, что заболела коронавирусом, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она является внефракционной, ранее принадлежала к "слугам народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.

      Кто еще из действующих нардепов заболел

      • Первым COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
      • В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Верховная Рада Давид Арахамия Новости Украины Коронавирус в Украине Слуга народа Новости политики
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