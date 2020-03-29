Ще один "Слуга народу" Володимир Ватрас інфікований коронавірусом, – ЗМІ

Володимир Ватрас – депутат зі "Слуги народу" хворий на коронавірус, стверджують ЗМІ. Якщо ця інформація підтвердиться, Ватрас буде третім нардепом з президентської фракції, який має COVID-19.

Нардеп перебуває в одній з лікарень Хмельниччини. Про те, що Ватрас має COVID-19, повідомляє УНН.

Раніше У нардепки Анни Скороход підтвердили коронавірус

24 канал намагається взяти коментар щодо поширеної інформації у самого Володимира Ватраса. Щойно ми його отримаємо, одразу додамо до новини.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі 24 каналу зазначив, що поки не має інформації про те, що Ватрас заразився коронавірусом.

Що відомо про Ватраса? Володимиру Ватрасу 40 років, він народився на Хмельниччині.Кандидат юридичних наук. Займався науковою діяльністю. Професор кафедри цивільного права та процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.



Потрапив до Ради за списком "Слуги народу" під номером 64. Ватрас – член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Коронавірус у "Слуг народу"

Першим зі "Слуг народу" підтвердив інформацію про недугу Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 24 березня, а наразі перебуває у столичній Олександрівській лікарні.

28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход. Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.

Хто ще з чинних нардепів захворів