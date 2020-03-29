17:38
29 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ще один "Слуга народу" Володимир Ватрас інфікований коронавірусом, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Володимир Ватрас у Раді / фото з фейсбуку Ватраса

      Володимир Ватрас – депутат зі "Слуги народу" хворий на коронавірус, стверджують ЗМІ. Якщо ця інформація підтвердиться, Ватрас буде третім нардепом з президентської фракції, який має COVID-19.

      Нардеп перебуває в одній з лікарень Хмельниччини. Про те, що Ватрас має COVID-19, повідомляє УНН

      Раніше У нардепки Анни Скороход підтвердили коронавірус

      24 канал намагається взяти коментар щодо поширеної інформації у самого Володимира Ватраса. Щойно ми його отримаємо, одразу додамо до новини.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі 24 каналу зазначив, що поки не має інформації про те, що Ватрас заразився коронавірусом.

      Що відомо про Ватраса? Володимиру Ватрасу 40 років, він народився на Хмельниччині.Кандидат юридичних наук. Займався науковою діяльністю. Професор кафедри цивільного права та процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.

      Потрапив до Ради за списком "Слуги народу" під номером 64. Ватрас – член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

      Коронавірус у "Слуг народу"

      Першим зі "Слуг народу" підтвердив інформацію про недугу Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 24 березня, а наразі перебуває у столичній Олександрівській лікарні. 

      28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход. Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.

      Хто ще з чинних нардепів захворів

      • Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
      • Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Верховна Рада Давид Арахамія Новини України Коронавірус в Україні Слуга народу Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:35 В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото
      Новини України 3270
      сьогодні , 11:33 Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: фото і відео
      Новини України 2028
      сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Блоги 30560
      сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
      Новини України 35532
      сьогодні , 15:29 Коронавірус в Іспанії: зареєстрована більша кількість смертей, ніж в Китаї
      Здорове життя 41136
      сьогодні , 13:18 У Росії коронавірус підозрюють у 180 тисяч людей
      Новини світу 3785
      сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
      Лікування 119027
      сьогодні , 11:34 Уряд закінчив роботу над змінами до держбюджету: що відомо
      Новини України 4799
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 10:59 В Україні від коронавірусу померли 9 людей: перелік областей
      Альона Захарова
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук