Еще одна церковь выступила против предоставления автокефалии Украине

Армянская апостольская церковь заняла позицию Русской православной церкви и выступила против предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

Об этом сообщил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, передает ТАСС.

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Он заявил, что создание Единой поместной церкви якобы ведет к расколу, а не к объединению, как подчеркивают в Украине.

Армянская апостольская церковь является поклонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение, расчленение церкви,

– сказал он.

Напомним, 16 ноября Польская православная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Причиной такого решения в ПАПЦ называют то, что "в прошлом было много зла".



Также против предоставления Украине Томоса об автокефалии выступили Россия, Беларусь, Сербская и Антиохийская церкви.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Смотрите видео о создании православной церкви: