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      Еще одна церковь выступила против предоставления автокефалии Украине

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      Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Украине Томоса
      Армянская апостольская церковь выступила против предоставления Украине Томоса / Фото из открытых источников

      Армянская апостольская церковь заняла позицию Русской православной церкви и выступила против предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

      Об этом сообщил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, передает ТАСС.

      Читайте также: Какие новые провокации против предоставления Томоса готовит РПЦ?

      Он заявил, что создание Единой поместной церкви якобы ведет к расколу, а не к объединению, как подчеркивают в Украине.

      Армянская апостольская церковь является поклонницей каноничности. И в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, направленные на разделение, расчленение церкви,
      – сказал он.

      Напомним, 16 ноября Польская православная церковь запретила своим священникам контактировать с представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Причиной такого решения в ПАПЦ называют то, что "в прошлом было много зла".

      Также против предоставления Украине Томоса об автокефалии выступили Россия, Беларусь, Сербская и Антиохийская церкви.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви в Украине. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Смотрите видео о создании православной церкви:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Армении Единая поместная церковь Религия Томос
      Источник: 24 Канал
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