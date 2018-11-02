Еще одно государство хочет ввести санкции против Украины

Правительство Узбекистана предлагает ввести ограничительные меры против Украины из-за якобы нечестной борьбы на автомобильном рынке. В частности, депутаты предлагают сократить количество ввозимых в Узбекистан украинских товаров.

Об этом сообщает информагентство Узбекистана.

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"По моему мнению, мы имеем дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинской власти. Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И уж, конечно, такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану", – заявил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

Депутат добавил, что Украина якобы ведет нечестную борьбу на международном автомобильном рынке.

Наши украинские партнеры не учитывают сформировавшийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан втрое превышает экспорт наших товаров в эту страну,

– сказал он.

Поэтому узбекистанские парламентарии предлагают ввести санкции против Украины и считают их "достойным ответом на недружественные действия партнеров по международной торговле".

В частности, планируется усилить контроль над ввозом в страну кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, крупнейших компаний украинских предпринимателей, руководителей ведомств.