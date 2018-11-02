23:14
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Еще одно государство хочет ввести санкции против Украины

      457 Читати новину українською
      В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины
      В Узбекистане предлагают ввести санкции против Украины / Фото из открытых источников

      Правительство Узбекистана предлагает ввести ограничительные меры против Украины из-за якобы нечестной борьбы на автомобильном рынке. В частности, депутаты предлагают сократить количество ввозимых в Узбекистан украинских товаров.

      Об этом сообщает информагентство Узбекистана.

      Читайте также: Антиукраинские санкции: о последствиях и бонусах кремлевских экономических ограничений

      "По моему мнению, мы имеем дело со случаем явного протекционизма позиций национальных производителей со стороны украинской власти. Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И уж, конечно, такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану", – заявил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

      Депутат добавил, что Украина якобы ведет нечестную борьбу на международном автомобильном рынке.

      Наши украинские партнеры не учитывают сформировавшийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан втрое превышает экспорт наших товаров в эту страну,
      – сказал он.

      Поэтому узбекистанские парламентарии предлагают ввести санкции против Украины и считают их "достойным ответом на недружественные действия партнеров по международной торговле".

      В частности, планируется усилить контроль над ввозом в страну кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, крупнейших компаний украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Новости Узбекистана
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      сегодня , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      сегодня , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      сегодня , 22:04 Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сегодня , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сегодня , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Нюансы питания на борту: как не остаться голодным в небе
       26 сентября 2016 , 10:00 1
      Как законно втрое сэкономить на автостраховке: лайфхак от Авто24
       11 августа , 09:38
      Бывший наставник сборной Англии был близок к тому, чтобы возглавить Динамо
       11 августа , 16:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук