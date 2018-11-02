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      Ще одна держава хоче ввести санкції проти України

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      В Узбекистані пропонують ввести санкції проти України
      В Узбекистані пропонують ввести санкції проти України / Фото з відкритих джерел

      Уряд Узбекистану пропонує ввести обмежувальні заходи проти України через нібито нечесну боротьбу на автомобільному ринку. Зокрема, депутати пропонують скоротити кількість ввезених в Узбекистан українських товарів.

      Про це повідомляє інформагенція Узбекистану.

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      "На мою думку, ми маємо справу з випадком явного протекціонізму позицій національних виробників з боку української влади. Дані дії ніяк не можуть бути охарактеризовані як ринкові. Вони порушують принципи справедливої конкурентної боротьби. І вже, звичайно, такі дії не можуть бути прийняті як дружній акт по відношенню до Узбекистану", – заявив член законодавчої палати Еркін Халбутаєв.

      Депутат додав, що Україна нібито веде нечесну боротьбу на міжнародному автомобільному ринку. 

      Наші українські партнери не враховують сформований істотний дисбаланс у нашій взаємній торгівлі. Варто нагадати, що обсяг імпорту з України в Узбекистан понад утричі перевищує експорт наших товарів у цю країну,
      – сказав він.

      Тому, узбекистанські парламентарії пропонують ввести санкції проти України і вважають їх "гідною відповіддю на недружні дії партнерів по міжнародній торгівлі".

      Зокрема, планується посилити контроль над ввезенням в країну кондитерської та масложирової продукції, а також лікарських засобів і цукру. 

      Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Узбекистану Санкції
      Джерело: 24 Канал
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