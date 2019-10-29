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      Еще одна провинция в Канаде признала Голодомор геноцидом украинцев

      8 Читати новину українською
      Провинция Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинцев
      Провинция Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинцев / president.gov.ua

      Провинция Британская Колумбия, на западе Канады, признала Голодомор актом геноцида украинцев. На провинциальном уровне Голодомор признали в шести из 13 провинций и территорий Канады.

      Соответствующий законопроект в третьем заключительном чтении единогласно поддержали депутаты. Об этом сообщает "Укринформ".

      Это стоит увидеть: Как Голодомор и преступления Сталина показали в киноленте "Цена правды": сеть ошеломил трейлер

      В тексте законопроекта говорится о том, что это акт памяти миллионов украинцев и других, кто погиб во время Голодомора, а также напоминание о других преступлениях против человечности.

      На рассмотрение провинциального парламента его внес глава фракции Партии зеленых Эндрю Уивер. Чтобы принять документ, депутатам понадобилось меньше недели. Законопроект вступит в силу сразу после его одобрения лейтенантом-губернатором Британской Колумбии, что ожидается уже в четверг.

      Согласно документу, четвертая суббота ноября в Британской Колумбии объявляется Днем памяти жертв Украинского голода и геноцида (Голодомора).

      Отметим, что Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна каждый год чтит День памяти жертв голодоморов.

       К теме: Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа


      Какие страны уже признали Голодомор геноцидом украинцев / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Канада Голодомор
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