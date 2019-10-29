Ще одна провінція у Канаді визнала Голодомор геноцидом українців

Провінція Британська Колумбія, що на заході Канади, визнала Голодомор актом геноциду українців. На провінційному рівні Голодомор визнали у шести із 13 провінцій та територій Канади.

Відповідний законопроєкт у третьому завершальному читанні одностайно підтримали депутати. Про це повідомляє "Укрінформ".

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У тексті законопроєкту мовиться про те, що це акт вшанування пам'яті мільйонів українців та інших, хто загинув під час Голодомору, а також нагадування про інші злочини проти людяності.

На розгляд провінційного парламенту його вніс глава фракції Партії зелених Ендрю Вівер. Аби ухвалити документ, депутатам знадобилося менше тижня. Законопроєкт набуде чинності одразу після його схвалення лейтенантом-губернатором Британської Колумбії, що очікується вже у четвер.

Згідно з документом, четверта субота листопада у Британській Колумбії оголошується Днем пам’яті жертв Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Відзначимо, що Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодоморів.

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Як країни вже визнали Голодомор геноцидом українців / інфографіка 24 каналу